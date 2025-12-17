Mondiali 2026 | montepremi record 60 milioni a chi vince

I Mondiali 2026 si preannunciano rivoluzionari, con un montepremi senza precedenti. Ogni Federazione partecipante riceverà almeno 10 milioni di euro, mentre la squadra vincitrice potrà aggiudicarsi fino a 60 milioni. Un investimento storico che sottolinea l’importanza crescente del torneo, promettendo sfide emozionanti e grandi opportunità per le nazionali di tutto il mondo.

AGI - Un minimo di 10 milioni per tutte le Federazioni partecipanti, altri 50 alla Nazionale campione del mondo. Queste, secondo il sito del quotidiano spagnolo "AS", le cifre stabilite per i Mondiali del 2026 d al Consiglio Fifa, riunito a Doha in occasione della finale della Coppa Intercontinentale Psg-Flamengo. Un montepremi record se si considera che nel 2022 l'Argentina incasso' 42 milioni di euro per il trionfo in Qatar, mentre nel 2018, in Russia, la Francia ne portò a casa 38. Secondo AS un incremento dovuto al maggior numero di squadre partecipanti ( per la prima volta nella storia saranno 48 ), all'aumento dei ricavi derivanti dai diritti televisivi e all'elevata domanda di biglietti, oltre al crescente interesse commerciale che l'evento genera negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. 🔗 Leggi su Agi.it

