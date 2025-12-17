Mondiali 2026 montepremi record | 50 milioni di dollari alla Nazionale campione del mondo

I Mondiali 2026 si preannunciano storici, con un montepremi record di 50 milioni di dollari destinati alla nazionale vincente. La decisione è stata presa dal Consiglio FIFA riunito a Doha, segnando un nuovo traguardo nel mondo del calcio internazionale. Un investimento senza precedenti che sottolinea l’importanza e l’attrattiva di questa manifestazione, pronta a scrivere nuove pagine di storia.

Il Mondiale 2026 sarà il più triste della storia del calcio

