mondadori cambia forma e nasce il polo del digitale

A partire dal prossimo anno, Mondadori separerà la sua divisione digitale, creando un nuovo polo dedicato. La decisione, presa dal gruppo guidato da Antonio Porro, prevede la costituzione di un veicolo societario che raccoglierà gli asset digitali, tra cui Giallo Zafferano e Fatto in casa con Benedetta, consolidando la presenza nel settore digitale.
Dal prossimo anno la divisione digitale di Mondadori avrà vita propria. Il gruppo guidato dal ceo Antonio Porro ha deciso di costituire un veicolo societario, scindendolo da Mondadori Media, in cui far confluire i suoi asset digitali che vede come punte di diamante il sito di ricette Giallo Zafferano e la partecipazione di controllo di Fatto in casa con Benedetta. «Mondadori Digital nasce per valorizzare ulteriormente il nostro patrimonio di media digitali e soluzioni MarTech, che hanno visto una significativa e continua crescita negli ultimi anni e su cui continueremo a investire», ha dichiarato Porro, che di Mondadori è amministratore delegato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
