Molteni annuncia la svolta del governo dopo il caso dell’imam di Torino | pronta la stretta sulle moschee

Dopo la liberazione dell’imam di San Salvario, il sottosegretario Molteni annuncia una svolta decisa del governo. La decisione della Corte d’Appello di Torino apre una nuova fase di interventi più severi sulle moschee e sul fenomeno, segnando un cambio di passo nelle politiche di sicurezza e integrazione. Una mossa che potrebbe ridefinire il rapporto tra istituzioni e comunità musulmane nel paese.

La liberazione dell’imam di San Salvario da parte della Corte d’Appello di Torino ha lasciato il segno e non resterà senza conseguenze: l’annuncio arriva da sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni. Quali sono le misure del governo contro l’immigrazione irregolare. L’esponente leghista, in un’intervista a Libero ribadisce la posizione dell’esecutivo. «Sia chiaro, noi non abbiamo nessuna intenzione di fare un solo passo indietro. Il ministro ha fatto bene a proporre il provvedimento di espulsione per un soggetto pericoloso. Per noi la sicurezza nazionale è la priorità assoluta. Abbiamo il dovere di garantirla». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

