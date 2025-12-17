Mollicone | Laurentum faro che illumina arti del pensiero contemporaneo

Il Centro culturale Laurentum si distingue come un punto di riferimento nel panorama artistico e culturale contemporaneo, trasformando la poesia in un catalizzatore per le arti del pensiero. Questa iniziativa, nata come un progetto poetico, si è evoluta in un vero e proprio faro di cultura, illuminando diversi ambiti creativi e intellettuali.

© Iltempo.it - Mollicone: "Laurentum faro che illumina arti del pensiero contemporaneo" Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il Centro culturale Laurentum è riuscito a trasformare un'iniziativa nata dalla poesia in un vero e proprio faro che illumina l'intero spettro delle arti del pensiero contemporaneo. L'intuizione di allargare lo sguardo dimostra una straordinaria capacità di leggere e valorizzare i linguaggi che plasmano la nostra crescita individuale e civile. La poesia, la letteratura, l'arte, in tutte le loro manifestazioni, non sono un lusso per pochi ma l'ossigeno vitale per la democrazia, l'unica dove possiamo esercitare l'immaginazione e il pensiero critico". Lo dice Federico Mollicone, presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, la cerimonia di premiazione del XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti nella sala della Lupa della Camera dei deputati. 🔗 Leggi su Iltempo.it Leggi anche: "E pace sia!": al via la stagione 2025/26 della rassegna di teatro e arti del contemporaneo con la Corale Nsdf Leggi anche: Modric faro del Milan: illumina il gioco, rincorre gli avversari, esulta come un tifoso La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Mollicone: "Laurentum faro che illumina arti del pensiero contemporaneo" - Il presidente della commissione Cultura della Camera e deputato di Fratelli d'Italia, la cerimonia di premiazione del XXXIX edizione del Premio Laurentum per le Arti ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.