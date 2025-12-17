A Agrate, i lavoratori si sono mobilitati per denunciare il proseguimento dei trasferimenti di attività da parte dell'azienda St verso l’Asia. Nonostante l’apparente ritiro degli esuberi, la realtà dei fatti evidenzia che i trasferimenti continuano, generando preoccupazione tra i dipendenti e alimentando la tensione sulla tutela dei posti di lavoro.

© Ilgiorno.it - Mobilitazione ad Agrate. Rabbia al presidio St: "L’azienda continua a trasferire attività in Asia"

"Gli esuberi sulla carta sono stati ritirati, ma di fatto St non ha mai smesso di trasferire attività nel Sud-Est asiatico". Rabbia al presidio St, ieri i lavoratori hanno scioperato contro "il rilancio fantasma" del colosso del chip, un percorso avviato sotto l’occhio vigile del ministero delle Imprese, "ma che non va come dovrebbe". Striscioni e cartelli, la pioggia non ha fermato la protesta. In gioco ci sono l’occupazione e il futuro della fabbrica di Agrate, in discussione da quando l’azienda ha messo sul tavolo la necessità di riorganizzare e conti in affanno. La partita al Mimit sembrava essere arrivata a una svolta, a settembre, ma per le sigle "alle parole non sono seguiti i fatti". Ilgiorno.it

Leggi anche: Taranto, azienda dell’indotto ex Ilva: cessazione dell’attività, licenziamento per 220 lavoratori il 15 dicembre Sindacati: primo effetto del piano. Presidio notturno degli operai, bloccate le statali

Leggi anche: Continua la mobilitazione per la Flotilla: presidio in porto. In ansia per i genovesi imbarcati

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

CUB Sciopero Electrolux Solaro

Mobilitazione ad Agrate. Rabbia al presidio St: "L’azienda continua a trasferire attività in Asia" - Ieri i lavoratori hanno scioperato contro "il rilancio fantasma" dello stabilimento. ilgiorno.it