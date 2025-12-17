Mo | Meloni ' inaccettabile sottovalutazione antisemitismo'
Il presidente del Consiglio Meloni denuncia la sottovalutazione dell’antisemitismo, sottolineando l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza per le comunità ebraiche. Durante un intervento a Roma, ha ribadito il diritto di queste comunità di vivere in libertà e sicurezza, condannando ogni forma di intolleranza e violenza.
Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Alla politica e alle istituzioni spetta il compito di rafforzare le misure di sicurezza e di protezione delle comunità ebraiche, che hanno il diritto di vivere in libertà nelle nostre città senza divenire bersaglio di intollerabili attacchi terroristici per il solo fatto di esistere. È tempo di non ammettere più distinguo o reticenze nella condanna di ogni forma di antisemitismo. Perché, da lungo tempo, si assiste a una inaccettabile sottovalutazione dell'antisemitismo di stampo islamista e di quello connesso alla volontà di cancellazione dello Stato di Israele". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle comunicazioni alla camera in vista del prossimo Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Iltempo.it
