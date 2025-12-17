Misteriosi resti umani rinvenuti nella camera mortuaria di Bassiano | i reperti trasferiti a Roma per gli esami medico-legali

Resti umani trovati nella camera mortuaria di Bassiano sono stati trasferiti a Roma per gli esami medico-legali. La scoperta ha suscitato grande interesse e apre nuove piste nelle indagini, che continuano a svelare i dettagli di un mistero ancora irrisolto.

Il mistero dei resti mortali rinvenuti nella camera mortuaria del cimitero di Bassiano compie un nuovo passo sul fronte delle indagini. Nella mattinata di ieri, su disposizione del pm Martina Taglione, i Carabinieri della Stazione di Bassiano, guidati dal maresciallo Luigi Benvenuti, il Comandante della Polizia Locale Giampaolo Pranteddu e il sindaco Giovan Battista Onori – nominato custode dei resti e del locale dopo il sequestro – hanno provveduto a consegnare la cassetta metallica contenente i resti alla Procura di Latina. Da qui, nella stessa giornata, il materiale è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Roma, dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti necessari per chiarirne natura e caratteristiche.

