La Svethia Recanati conquista una vittoria importante a Gualdo, con un punteggio di 65-80. Nonostante il risultato positivo, l'allenatore Marco Schiavi esprime alcune perplessità riguardo al primo quarto, evidenziando come la squadra abbia trovato la svolta decisiva grazie alla difesa. Un successo che conferma la crescita della squadra, anche se ci sono ancora margini di miglioramento.

© Sport.quotidiano.net - Missione compiuta. "Svethia, a Gualdo è arrivata dalla difesa la sterzata al match»

La Svethia Recanati ha centrato la vittoria 65-80 (35-22 13-15 9 -29 8-14) a Gualdo ma coach Marco Schiavi non è soddisfatto appieno da quanto visto nel primo quarto. "Anche a Gualdo –- riflette il tecnico – siamo entrati in campo molli replicando quanto successo a Jesi, però bisogna complimentarsi con l’avversario che per almeno 15 minuti ha giocato una partita perfetta tirando con 88 da tre punti. Quando le percentuali si sono abbassate ed abbiamo cominciato a difendere meglio siamo tornati in partita, aver chiuso all’intervallo sotto solo di 11 ci ha permesso di tornare in campo con un altro spirito". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Leggi anche: Prima della Scala 2025, camion che sfondano vetrate e “vere” torce umane infuocate: la missione compiuta di Barkhatov con la Lady Macbeth di Shostakovich

Leggi anche: "Giù le mani dalla Flotilla": lanciato presidio contro gli attacchi alla missione umanitaria

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Missione compiuta. "La Svethia Recanati ha fatto tutto bene. Soddisfatto per quanto mostrato dai giocatori» - "Sono soddisfatto per l’approccio e per l’atteggiamento dei giocatori che sono stati concentrati, con tanta voglia di fare, di ... msn.com

Missione compiuta: pizze da asporto arrivate Adesso si mangia! - facebook.com facebook