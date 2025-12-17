Miss muscolo è Mondiale

Miss Muscolo si è appena distinta ai Mondiali di Strongman in Texas, raggiungendo il Top 10 nonostante un infortunio. La sua performance ha confermato la sua forza e determinazione in una disciplina sportiva con radici storiche e grande seguito.

E’ appena tornata a Piandimeleto dal suo mondiale di Strongman negli Usa in Texas dove nonostante un infortunio capitatogli la settimana precedente ha conquistando l’ambita Top 10 ovvero il titolo di decima donna più forte al mondo nella categoria peso di questa disciplina sportiva che ha radici storiche ed è molto seguita. Il suo nome è Alessandra Menaglio un’atleta professionista di Strongman come tutti gli sportivi è diretta, non ama giri di parole. "Sono venuta ad abitare a Piandimeleto per amore – spiega – vengo dal nord Italia e sono sei mesi che abito qui, un territorio unico, bellissimo! Avete un entroterra fantastico". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

