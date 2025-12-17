Miss Italia a Parma il 19 Dicembre 2025

Il 19 dicembre 2025, Parma sarà teatro di un evento speciale con la visita di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. Un’occasione unica per scoprire le bellezze della città e promuovere il suo ricco patrimonio storico, artistico e culturale. Un incontro che unisce glamour e cultura, mettendo in luce le eccellenze di Parma e rafforzando il suo ruolo come destinazione di grande fascino.

Con Orgoglio ecco la nostra Miss Lucana Katia Buchicchio eletta Miss Italia 2025 Esattamente un anno fa ha letto il nostro invito ad iscriversi al Concorso più blasonato e magari un po’ per gioco un po’ per sfidare se stessa si è iscritta sperando nel profondo - facebook.com facebook

