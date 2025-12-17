Miss Italia a Parma il 19 Dicembre 2025

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 19 dicembre 2025, Parma sarà teatro di un evento speciale con la visita di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025. Un’occasione unica per scoprire le bellezze della città e promuovere il suo ricco patrimonio storico, artistico e culturale. Un incontro che unisce glamour e cultura, mettendo in luce le eccellenze di Parma e rafforzando il suo ruolo come destinazione di grande fascino.

miss italia a parma il 19 dicembre 2025

© Parmatoday.it - Miss Italia a Parma il 19 Dicembre 2025

Parma ospiterà il prossimo 19 dicembre una visita di Katia Buchicchio, Miss Italia 2025, nell’ambito di un’iniziativa di promozione turistica dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale della città. La giornata si aprirà in mattinata, dalle ore 10 alle 12.30, con lo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Bologna-Parma (Coppa Italia, 04-12-2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Parma-Spezia (Coppa Italia, 24-09-2025 ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Vittoria ducale nel derby della Cisa?

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

miss italia parma 19Tra shooting e tour nell'arte: miss Italia in visita a Parma - Parma ospiterà il 19 dicembre una visita di Katia Buchicchio, miss Italia 2025, nell’ambito di un’iniziativa di promozione turistica dedicata alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e cu ... gazzettadiparma.it

Asia Campanelli e Angelica Parma, chi sono le candidate di Miss Italia 2025 premiate con le fasce nazionali - Porto San Giorgio (Fermo), 15 settembre 2025 – Il fascino di Miss Italia torna nelle Marche con una serata che promette emozioni. ilrestodelcarlino.it

miss parma 2011 - 19711

Video miss parma 2011 - 19711

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.