Miss Finlandia e la foto con gli ‘occhi a mandorla’ | detronizzata ed espulsa dai concorsi Ma diventa paladina della destra populista

Una ex Miss Finlandia, dopo essere stata squalificata dai concorsi per una foto controversa, si reinventa come sostenitrice della destra populista. La sua immagine e il suo atteggiamento suscitano polemiche e riflessioni sui confini tra libertà di espressione e stereotipi. Un percorso che mette in luce le tensioni sociali e culturali di un’Europa in evoluzione.

© Quotidiano.net - Miss Finlandia e la foto con gli ‘occhi a mandorla’: detronizzata ed espulsa dai concorsi. Ma diventa paladina della destra populista La pelle tirata, gli occhi “strizzati” ai due angoli, l’imitazione di uno sguardo all’orientale: il classico stereotipo sui tratti somatici asiatici. Didascalia: “Mangiare con un cinese”. Miss congeniality cercava l’effetto simpatia ed è stata sommersa da una valanga di accuse. Detronizzata ed espulsa in tempo reale dal concorso di Miss Universo, che si stava svolgendo in Thailandia. Sarah Dzafce, 22 anni, reginetta di Finlandia eletta al tramonto dell’estate (era settembre) è diventata un caso internazionale alla vigilia di Natale per questa foto pubblicata sui social e giudicata offensiva. Tutto qui? No. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: “Gesto scriteriato e stupido”: miss Finlandia posa sui social “con gli occhi a mandorla” e scoppia la polemica, espulsa da Miss Universo Leggi anche: Concorrente finlandese espulsa da Miss Universo: è colpevole di aver mimato gli occhi a mandorla Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Chi è Sarah Dzafce, Miss Finlandia 2025 travolta dallo scandalo per la foto con gli occhi a mandorla? - Fino a poco tempo fa era la storia perfetta da concorso: ragazza di 22 anni, origini miste, sorriso pulito, eletta Miss Finlandia 2025 e manda ... alphabetcity.it

