Misiani | Il governo riscrive la manovra nel caos Ecco chi viene più penalizzato dalle nuove misure
Il governo riscrive la manovra nel caos, con nuovi fondi e modifiche che scuotono il panorama economico. A metà dicembre, mentre la legge di Bilancio resta in stallo, vengono annunciati ulteriori 3,5 miliardi di euro, segnando un nuovo cambio di rotta. Le misure più penalizzate emergono chiaramente, lasciando imprese e cittadini a chiedersi quali saranno davvero le conseguenze di queste continue variazioni.
A metà dicembre, con la legge di Bilancio ancora impantanata in Commissione, il governo tira fuori “dal cilindro” altri 3,5 miliardi e la manovra cambia di nuovo pelle. Per l’opposizione è il segno di una gestione “nel caos”; per la maggioranza, la prova che ci sono margini per aggiustare il tiro. 🔗 Leggi su Today.it
Manovra: Misiani (Pd), Paese fermo, da Confesercenti proposta condivisibile; Manovra, le opposizioni insorgono: Maggioranza allo sbando; Manovra: Pd, 'Giorgetti smentisce se stesso, gestione imbarazzante'; Arrivano più soldi in Finanziaria ma la sinistra si lamenta | .it.
Misiani: "Il governo riscrive la manovra nel caos". Ecco chi viene più penalizzato dalle nuove misure - Il responsabile economico del Partito democratico, boccia la manovra del governo Meloni: "Senza visione e senza strategia". today.it
Manovra, Misiani: Giorgetti smentisce se stesso, gestione imbarazzante di una maggioranza allo sbando - Con un emendamento da 3,5 miliardi il governo di fatto riscrive la manovra su un punto cruciale: le politiche industriali ... partitodemocratico.it
Il Pd smonta la manovra pezzo per pezzo: "Gestione imbarazzante, segnata da confusione, divisioni e sciatteria" - "Giorgetti fa finta di nulla, ma smentisce sé stesso e ammette che la legge di bilancio non sta in piedi, provando a rattopparla all’ultimo" "Altro che manovra solida: l’annuncio inatteso del ministro ... affaritaliani.it
Manlio Di Stefano Stiamo promuovendo l'80 delle bollette del ceto medio e delle imprese ...
Misiani e Irto, emendamenti Pd in manovra per difendere il sud. 'Governo Meloni si conferma più anti-meridionalista della storia #ANSA - facebook.com facebook
Oro Bankitalia, "Salvate il soldato Malan", dice Misiani (Pd). Borghi consiglia FdI: "Usate il mio testo del 2019". Di Federico Giorgetti x.com
