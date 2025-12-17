Misiani | Il governo riscrive la manovra nel caos Ecco chi viene più penalizzato dalle nuove misure

Il governo riscrive la manovra nel caos, con nuovi fondi e modifiche che scuotono il panorama economico. A metà dicembre, mentre la legge di Bilancio resta in stallo, vengono annunciati ulteriori 3,5 miliardi di euro, segnando un nuovo cambio di rotta. Le misure più penalizzate emergono chiaramente, lasciando imprese e cittadini a chiedersi quali saranno davvero le conseguenze di queste continue variazioni.

Manovra, Misiani: Giorgetti smentisce se stesso, gestione imbarazzante di una maggioranza allo sbando - Con un emendamento da 3,5 miliardi il governo di fatto riscrive la manovra su un punto cruciale: le politiche industriali ... partitodemocratico.it

Il Pd smonta la manovra pezzo per pezzo: "Gestione imbarazzante, segnata da confusione, divisioni e sciatteria" - "Giorgetti fa finta di nulla, ma smentisce sé stesso e ammette che la legge di bilancio non sta in piedi, provando a rattopparla all’ultimo" "Altro che manovra solida: l’annuncio inatteso del ministro ... affaritaliani.it

Manlio Di Stefano Stiamo promuovendo l'80 delle bollette del ceto medio e delle imprese ...

Misiani e Irto, emendamenti Pd in manovra per difendere il sud. 'Governo Meloni si conferma più anti-meridionalista della storia #ANSA - facebook.com facebook

Oro Bankitalia, "Salvate il soldato Malan", dice Misiani (Pd). Borghi consiglia FdI: "Usate il mio testo del 2019". Di Federico Giorgetti x.com

