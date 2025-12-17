Mirko Casadei festa per i 25 anni di carriera

Mirko Casadei ha celebrato i suoi 25 anni di carriera con un evento al Museo della Marineria di Cesenatico. L'incontro, promosso dall’Università per gli Adulti, ha anche ricordato il padre Raoul Casadei, figura leggendaria della musica romagnola. Un'occasione speciale per riflettere sul percorso artistico e sull’eredità familiare del musicista.

© Ilrestodelcarlino.it - Mirko Casadei, festa per i 25 anni di carriera E’ stato un successo l’incontro organizzato al Museo della Marineria, dove Mirko Casadei ha festeggiato 25 anni di carriera e ricordato il padre Raoul Casadei in un incontro pubblico organizzato dall’ Università per gli adulti di Cesenatico. Mirko ha percorso la storia di una dinastia nata nel 1928 con l’orchestra del grande Secondo Casadei, passando per il regalo di una chitarra al nipote Raoul, il quale ne ricevette il testimone nel 1971 quando Secondo passò a miglior vita. All’epoca Raoul faceva il maestro in una scuola elementare in Puglia, dove aveva conosciuto la moglie Pina, l’amore di una vita, dal cui matrimonio poi nacquero i figli Carolina, Mirna e Mirko. Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Nino D’Angelo, 50 anni di carriera: nel 2026 la festa nei palasport Leggi anche: Nicola e Riccardo, 20 anni appena compiuti: sono morti con Pietro dopo la festa di compleanno di Mirko, ferito come il quinto amico «sotto choc». Chi erano Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Io vagabondo -13-09-2025 Mirko Casadei, festa per i 25 anni di carriera - Nell’incontro al Museo della Marineria organizzato con l’Università per gli adulti ha ricordato il padre Raoul e l’orchestra del grande Secondo dal 1928 . ilrestodelcarlino.it

Da Mirko Casadei a Gene Gnocchi, è qui la festa - Ci saranno Mirko Casadei, i Ridillo e Gene Gnocchi tra i protagonisti del Bim Christmas, il grande calendario di eventi che dal 30 novembre al 6 gennaio porterà a Bellaria Igea Marina luci, musica e ... ilrestodelcarlino.it

Mirko Casadei - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.