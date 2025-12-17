Mir il futuro del design immersivo
La nona edizione di MIR – Multimedia Integration Expo, organizzata da Italian Exhibition Group, si svolgerà dal 12 al 14 aprile 2026 alla Fiera di Rimini. Evento di riferimento nel settore delle tecnologie integrate e della progettazione multimediale, MIR si conferma come un punto di incontro fondamentale per innovazione e sviluppo nel campo del design immersivo.
La nona edizione di MIR – Multimedia Integration Expo, organizzata da Italian Exhibition Group, si terrà dal 12 al 14 aprile 2026 alla Fiera di Rimini, confermandosi come uno degli appuntamenti più rilevanti per il mondo delle tecnologie integrate e della progettazione multimediale. In una fase di profonda trasformazione del settore, MIR rafforza il proprio ruolo di piattaforma di riferimento per ambiti che spaziano dal corporate all’education, dal museale al retail, fino a broadcast, entertainment e live event. Dopo il successo dell’edizione 2025, MIR 2026 amplia ulteriormente la propria dimensione professionale, puntando su sperimentazione diretta, formazione specialistica e approfondimento tecnico. Ilrestodelcarlino.it
