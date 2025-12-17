Mio padre mi molesta la denuncia choc di una ragazzina di 15 anni allo sportello psicologico della scuola

Una giovane di 15 anni ha denunciato molestie da parte del padre presso il servizio psicologico della scuola di Rimini. La vicenda, di grande impatto, ha portato all’avvio di un’indagine delicata su un uomo di 40 anni di origine straniera. La comunità è sconvolta da questa drammatica situazione che evidenzia la necessità di attenzione e tutela nei confronti delle vittime di abusi.

Rimini, 17 dicembre 2025 – Un 40enne di origine straniera, residente a Rimini, si trova al centro di un'indagine delicatissima per presunta violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. Quest'ultima si è rivolta allo sportello psicologico della scuola che frequenta per raccontare le attenzioni, a suo dire, fuori luogo e a sfondo sessuale ricevute dal genitore. La ragazzina appena 15enne, figlia di una coppia separata, alla psicologa dell'istituto scolastico che frequenta nel Riminese, ha raccontato un episodio in particolare risalente all'ottobre del 2024 in cui il padre l'avrebbe molestata toccandola nelle parti intime mentre si trovavano a casa di lui.

Rimini, quindicenne va scuola e denuncia: “Mio padre mi ha molestato”. Genitore Indagato - Si è rivolta allo sportello psicologico della scuola che frequenta per raccontare le attenzioni, a suo dire, fuori luogo e a sfondo sessuale ricevute dal ... msn.com

Ragazzina chiede aiuto alla scuola: "Mio padre mi ha molestato" - Una 15enne, che frequenta un istituto scolastico della Provincia di Rimini, si è rivolta allo sportello psicologico della scuola per denunciare le molestie subite dal padre, raccontando in particolare ... altarimini.it

