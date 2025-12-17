Mio padre mi molesta la denuncia choc di una ragazzina di 15 anni | 40enne indagato per violenza sessuale

Una denuncia sconvolgente scuote Rimini: una ragazzina di 15 anni ha accusato il padre di molestie, portando all’iscrizione nel registro degli indagati di un uomo di 40 anni. La vicenda apre un doloroso capitolo sulla tutela dei minori e sulla necessità di affrontare con fermezza episodi di abuso. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce sulla vicenda e garantire giustizia.

© Ilrestodelcarlino.it - “Mio padre mi molesta”, la denuncia choc di una ragazzina di 15 anni: 40enne indagato per violenza sessuale Rimini, 17 dicembre 2025 – Un 40enne di origine straniera, residente a Rimini, si trova al centro di un’indagine delicatissima per presunta violenza sessuale nei confronti della figlia minorenne. Quest'ultima si è rivolta allo sportello psicologico della scuola che frequenta per raccontare le attenzioni, a suo dire, fuori luogo e a sfondo sessuale ricevute dal genitore. La ragazzina appena 15enne, figlia di una coppia separata, alla psicologa dell'istituto scolastico che frequenta nel Riminese, ha raccontato un episodio in particolare risalente all’ottobre del 2024 in cui il padre l'avrebbe molestata toccandola nelle parti intime mentre si trovavano a casa di lui. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Il racconto choc della ragazzina: “Papà mi ha violentata per anni”. La madre lo denuncia: allontanato Leggi anche: Abusi su bimba di 6 anni, arrestato il padre degli amichetti. Il racconto choc e le indagini Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Rimini, quindicenne va scuola e denuncia: “Mio padre mi ha molestato”. Genitore Indagato - Si è rivolta allo sportello psicologico della scuola che frequenta per raccontare le attenzioni, a suo dire, fuori luogo e a sfondo sessuale ricevute dal ... msn.com

Ragazzina chiede aiuto alla scuola: "Mio padre mi ha molestato" - Una 15enne, che frequenta un istituto scolastico della Provincia di Rimini, si è rivolta allo sportello psicologico della scuola per denunciare le molestie subite dal padre, raccontando in particolare ... altarimini.it

