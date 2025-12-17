Mio padre e i militari italiani uccisi in silenzio da uranio e amianto

L'articolo affronta le tragedie silenziose di militari italiani uccisi da esposizione a uranio impoverito e amianto. Attraverso testimonianze e ricerche, si evidenziano le conseguenze di queste sostanze tossiche, spesso ignorate o sottovalutate, e si mette in luce l'importanza di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni su queste problematiche.

© Linkiesta.it - Mio padre, e i militari italiani uccisi in silenzio da uranio e amianto Questo è un articolo de Linkiesta Magazine 0325 – Senza alternativa. Si può acquistare qui. Con questo articolo Massimiliano Coccia ha vinto il premio giornalistico nazionale Pietro Di Donato, sezione "Carta stampata". Sono stato un'ultima volta, da solo, nella casa che avevo abitato con mio padre prima che venisse venduta. Quella casa che ognuno di noi ha – il luogo dove i primi passi si ricordano insieme ai primi dolori. Ogni mattina lo vedevo uscire con una divisa sulle spalle, una di quelle che sanno di ferro e di dovere, per andare in giro per il mondo come operatore di pace: allestiva tendopoli, distribuiva cibo, costruiva infrastrutture come ausiliario delle Forze Armate per la Croce Rossa Militare.

