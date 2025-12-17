Mini appalto alla ditta di famiglia della consigliera il caso in consiglio nel pieno della crisi politica
Nel pieno della crisi politica ad Aversa, si svelano nuovi dettagli sul mini appalto affidato alla ditta di famiglia della consigliera. Mentre il sindaco Franco Matacena cerca di formare la nuova giunta, il presidente del consiglio Giovanni Innocenti convoca l’assise cittadina, alimentando tensioni e interrogativi sulla trasparenza delle decisioni amministrative in un momento delicato per la città.
Mentre il sindaco di Aversa Franco Matacena è ancora alle prese con la composizione della nuova giunta, il presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti convoca l’assise cittadina. Il parlamentino normanno, infatti, si riunirà alle 15,30 del 23 dicembre in prima convocazione, con eventuale. 🔗 Leggi su Casertanews.it
