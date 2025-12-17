Mini appalto alla ditta di famiglia della consigliera il caso in consiglio nel pieno della crisi politica

Zazoom 17 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pieno della crisi politica ad Aversa, si svelano nuovi dettagli sul mini appalto affidato alla ditta di famiglia della consigliera. Mentre il sindaco Franco Matacena cerca di formare la nuova giunta, il presidente del consiglio Giovanni Innocenti convoca l’assise cittadina, alimentando tensioni e interrogativi sulla trasparenza delle decisioni amministrative in un momento delicato per la città.

Immagine generica

Mentre il sindaco di Aversa Franco Matacena è ancora alle prese con la composizione della nuova giunta, il presidente del consiglio comunale Giovanni Innocenti convoca l’assise cittadina. Il parlamentino normanno, infatti, si riunirà alle 15,30 del 23 dicembre in prima convocazione, con eventuale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: In caso di crisi «tenete contanti in casa», il consiglio della Bce per sopravvivere 72 ore: quanto deve avere ogni famiglia

Leggi anche: Mini appalto ai familiari della consigliera provoca nuove tensioni in maggioranza

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

NON MI ERA MAI SUCCESSA UNA COSA DEL GENERE

Video NON MI ERA MAI SUCCESSA UNA COSA DEL GENERE

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.