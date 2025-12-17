Minardi | Vasseur impari l’italiano In Ferrari c’è bisogno di empatia

Giancarlo Minardi sottolinea l’importanza dell’empatia e dell’apprendimento linguistico in Ferrari, evidenziando come queste competenze possano influenzare positivamente il clima di lavoro e le performance del team. Con la sua esperienza nel mondo della Formula Uno, Minardi analizza le dinamiche interne della scuderia e invita Fred Vasseur a migliorare la comunicazione per un futuro più competitivo.

"Io se fossi in Fred Vasseur cercherei di imparare finalmente l’italiano! In un gruppo di lavoro competitivo non di rado l’empatia vale quanto se non più di un aumento di stipendio." Quo vadis, Ferrari? Stavolta ho chiamato a rispondere Un personaggio che ha contribuito alla storia migliore della Formula Uno: Giancarlo Minardi, l’uomo che ha portato sulle piste dei Gran Premi gente come Alonso, Fisichella, Trulli. Nel presente è lui a curare per conto di ACI la crescita delle speranze italiane del volante. Con risultati incoraggianti, se pensiamo ad Antonelli, l’Harry Potter della Mercedes, e Fornaroli, campione del mondo di F2 appena entrato nell’orbita McLaren. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

