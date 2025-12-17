Minacce insulti e maltrattamenti a mamma e papà | 37enne in carcere

Un uomo di 37 anni è finito in carcere per aver perpetuato un grave schema di minacce, insulti e maltrattamenti nei confronti dei genitori. Le richieste di denaro continue e le pretese irragionevoli si sono trasformate in un ciclo di violenza e intimidazioni, destabilizzando profondamente la famiglia. Un episodio che evidenzia le drammatiche conseguenze di comportamenti persecutori e manipolatori all’interno delle relazioni familiari.

© Agrigentonotizie.it - "Minacce, insulti e maltrattamenti a mamma e papà": 37enne in carcere Continue, sistematiche, richieste di soldi. Pretese che se non soddisfatte si trasformavano in minacce, insulti, maltrattamenti. E a un certo punto, mamma e papà non ce l'hanno fatta più. Si sono fatti forza, "armati" di coraggio, e sono andati in commissariato. Prima che la situazione.

