Mimmo Locasciulli in Dove lo sguardo si perde all' Auditorium Parco della Musica
“Dove lo sguardo si perde”, il tour che celebra i 50 anni di attività artistica del cantautore Mimmo Locasciulli arriva al suo gran finale.Giovedì 18 dicembre a Roma si terrà nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone una data speciale che chiude “Dove lo sguardo si. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Mimmo Locasciulli - L' AMORE DOV'È
Il lunedì noi, lo facciamo suonare bene!!! Alle 09:00 apre la radio miss Claudia Mc Dowell Alle 12:00 Marco Cavalieri che alle 14.00 intervisterà Mimmo Locasciulli per i suoi 50 anni di attività, si parlerà anche del nuovo lavoro “Dove lo sguardo si perde”. Alle 1 - facebook.com facebook
