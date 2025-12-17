M’Illumino d’inverno XVII edizione | Celotti si impone nel segno di Caruso

Durante l’edizione XVII di M’Illumino d’inverno, Celotti si distingue nel segno di Caruso, al concorso dedicato al leggendario tenore e al compositore Ernesto De Curtis. La manifestazione, che si svolge a Sorrento, celebra le radici storiche di questi artisti e il loro legame con la città, rendendo omaggio a un patrimonio musicale di inestimabile valore.

"Lavorio del sogno " alla III edizione del "Caruso – De Curtis Sorrento International Singing Festival Competition", concorso che celebra le figure del leggendario tenore, Enrico Caruso e del compositore Ernesto De Curtis, artisti consacrati ai quali la Città di Sorrento è doppiamente legata storicamente, sia per il soggiorno del "The Great Voice" nell'ultimo suo mese di vita presso il Grand Hotel Excelsior Vittoria, che per la famosissima Canzone "Torna a Surriento", opera eterna del versatile e talentuoso musicista napoletano. Dopo tre giorni di intenso lavoro la prestigiosa giuria, insediatasi nei saloni dell'Hotel Excelsior Vittoria, allestita dal direttore artistico del concorso, il pianista Paolo Scibilia e composta da Carlo Lepore basso-bariton, presidente, Massimo Iannone, vocal coach internazionale, Guido D'Onofrio, storico carusiano, Aurora Cogliandro, direttore del Conservatorio Musicale Statale "G.

