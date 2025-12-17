A Cesenatico, un gatto molto amato è scomparso, suscitando solidarietà e preoccupazione tra i residenti. I proprietari, profondamente attaccati al loro animale, hanno lanciato un appello offrendo mille euro di ricompensa a chi riuscirà a ritrovarlo. L'intera comunità si mobilita per aiutare a riunire la famiglia con il loro affezionato compagno.

© Ilrestodelcarlino.it - “Mille euro per chi trova il nostro gatto”: commuove l’appello per Simba

Cesenatico (Cesena), 17 dicembre 2025 – A Cesenatico è stato smarrito un gatto bellissimo, al quale i proprietari sono molto legati e offrono una ricompensa di mille euro a chi lo trova. Il micione si chiama Simba e manca da casa da una settimana. “Abbiamo visto per l’ultima volta Simba giovedì – spiegano Fabio Pipani e la moglie Patrizia Serratore –, e manca da casa da giovedì notte. Abbiamo setacciato i dintorni di casa e tutte le strade di Ponente dove abitiamo, ma purtroppo senza successo. Siamo molto preoccupati perché Simba fa parte della nostra famiglia. Per questo abbiamo deciso di rendere pubblico lo smarrimento di offrire mille euro a chi ce lo riporta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

