Mille anziani riuniti a tavola al Mandela È la festa dedicata ai Centri dell’età libera

Mille anziani si sono riuniti al Mandela per celebrare la festa dedicata ai Centri dell’età libera. Un momento conviviale con un menu tradizionale toscano e un’occasione di socializzazione e svago per circa 1.000 partecipanti.

Un menu tipicamente toscano – con salumi misti, pappa al pomodoro, arista, fagioli all’uccelletto, panettone e pandoro – e una festa per circa 1.000 anziani che si sono ritrovati al Mandela Forum. L’appuntamento è di quelli tradizionali per chi frequenta i centri dell’età libera: il pranzo di Natale insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro, agli assessori Nicola Paulesu (con delega al welfare) e Benedetta Albanese (educazione) e ai presidenti dei cinque Quartieri. Mandela pienissimo e tutti felici: la sindaca Funaro ha parlato con gli anziani e ha partecipato attivamente alla lotteria di Natale, estraendo i numeri. Lanazione.it

