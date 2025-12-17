Mille anziani riuniti a tavola al Mandela È la festa dedicata ai Centri dell’età libera
Mille anziani si sono riuniti al Mandela per celebrare la festa dedicata ai Centri dell’età libera. Un momento conviviale con un menu tradizionale toscano e un’occasione di socializzazione e svago per circa 1.000 partecipanti.
Un menu tipicamente toscano – con salumi misti, pappa al pomodoro, arista, fagioli all’uccelletto, panettone e pandoro – e una festa per circa 1.000 anziani che si sono ritrovati al Mandela Forum. L’appuntamento è di quelli tradizionali per chi frequenta i centri dell’età libera: il pranzo di Natale insieme alla sindaca di Firenze Sara Funaro, agli assessori Nicola Paulesu (con delega al welfare) e Benedetta Albanese (educazione) e ai presidenti dei cinque Quartieri. Mandela pienissimo e tutti felici: la sindaca Funaro ha parlato con gli anziani e ha partecipato attivamente alla lotteria di Natale, estraendo i numeri. Lanazione.it
Leggi anche: Ascensore ko nelle case popolari, il dramma di anziani e disabili: “Io e la scalata di mille gradini”
Leggi anche: Terni, oltre mille famiglie beneficiarie della ‘Carta dedicata a te’: “Una misura di sostegno sociale”. Come fare per richiederla
Mille anziani riuniti a tavola al Mandela. È la festa dedicata ai Centri dell’età libera - Un menu tipicamente toscano – con salumi misti, pappa al pomodoro, arista, fagioli all’uccelletto, panettone e pandoro – e una festa per circa 1. lanazione.it
Ci sono persone che non fanno rumore, ma cambiano le giornate. Sono i Volontari dell’Associazione Alberto Sordi, che ogni giorno portano al nostro Centro Diurno tempo, ascolto, creatività e una presenza che vale più di mille parole. Per questo gli anziani d - facebook.com facebook
Con un’incidenza di 14,3 casi per mille assistiti, la nostra zona vicina al picco. Sovraffollamento del Pronto Soccorso: aggiunti 15 posti alla degenza chirurgica x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.