Miliardi all’Ucraina Orban agli Occidentali | vi stanno imbrogliando
L'Europa si confronta con accuse e tensioni crescenti riguardo ai finanziamenti per l'Ucraina. Orban mette in discussione la narrazione ufficiale, sostenendo che i cittadini siano stati ingannati sul vero costo di questi aiuti. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e le responsabilità dell'UE, alimentando un dibattito acceso sulla gestione delle risorse e le implicazioni geopolitiche di questa crisi.
L'idea che i cittadini dell'UE potessero finanziare la guerra in Ucraina ''senza pagarla'' è sempre stata una bugia venduta da Bruxelles. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
