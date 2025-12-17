Miliardi all’Ucraina Orban agli Occidentali | vi stanno imbrogliando

L'Europa si confronta con accuse e tensioni crescenti riguardo ai finanziamenti per l'Ucraina. Orban mette in discussione la narrazione ufficiale, sostenendo che i cittadini siano stati ingannati sul vero costo di questi aiuti. La questione solleva dubbi sulla trasparenza e le responsabilità dell'UE, alimentando un dibattito acceso sulla gestione delle risorse e le implicazioni geopolitiche di questa crisi.

© Imolaoggi.it - Miliardi all’Ucraina, Orban agli Occidentali: “vi stanno imbrogliando”

L'idea che i cittadini dell'UE potessero finanziare la guerra in Ucraina ''senza pagarla'' è sempre stata una bugia venduta da Bruxelles. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

