Nella notte a Milano, un uomo è stato vittima di un'aggressione con coltello in via Ovada, nel quartiere Barona. L'uomo si trova attualmente in gravi condizioni, dopo essere stato ferito intorno a mezzanotte. L'episodio si è verificato nella periferia sud-ovest della città, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

© Lapresse.it - Milano, uomo accoltellato per strada: è grave

Un uomo è stato accoltellato la scorsa notte in strada a Milano e versa in gravi condizioni. L’aggressione è avvenuta intorno a mezzanotte in via Ovada, all’altezza del civico 24, nel quartiere Barona, nella periferia sud-ovest della città. Il 118 ha trasportato il ragazzo in codice rosso al Policlinico di Milano. Le indagini sono affidate ai Carabinieri. Stando a una prima ricostruzione l’uomo, di origine nordafricana e non ancora identificato in quanto privo di documenti, sarebbe stato aggredito da quattro sconosciuti, probabilmente a scopo di rapina, che lo hanno colpito con fendenti d’arma da taglio e gli hanno sottratto portafogli e cellulare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

