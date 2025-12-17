Milano tre giorni di archive sale tra talenti e moda responsabile
A Milano, dal 27 al 29 aprile, si svolge The Essence of Creation, un evento di tre giorni dedicato alle archive sale. Un'occasione per scoprire regali con un'anima, ascoltare storie autentiche e incontrare una nuova generazione di designer impegnati in moda responsabile, cultura e innovazione.
Per chi cerca regali con un’anima e storie vere da ascoltare, The Essence of Creation promette tre giorni intensi a Milano: non una semplice vendita, ma un incontro ravvicinato con una nuova generazione di designer che mette insieme cultura, responsabilità e visione contemporanea. Tre giorni negli spazi di Fondazione Sozzani Dal 19 al 21 dicembre, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Leggi anche: Milano, torna Fashion Graduate Italia: la settimana della moda dedicata ai talenti emergenti
Leggi anche: "Avatar: Fuoco e Cenere": a pochi giorni dall'uscita nelle sale, il cast del film di James Cameron è a Milano. Il video di Amica.it
Archivio di Stato di Milano Seminario Standard e software per la descrizione archivistica
Milano, ci siamo! Due giorni per trovare il tuo Last Xmas Gift tra selezioni uniche e un’atmosfera irresistibile. 19 e 20 dicembre dalle 11:00 alle 20:00 Il 19 dicembre dalle 17 ci saranno anche castagne e DJ set Ti aspettiamo da Edicolina, in Piazza Santo Stefan - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.