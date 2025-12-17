Milano Fashion & Jewels ridisegna il total look
Milano Fashion & Jewels torna alla Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio 2026, portando innovazione e stile nel mondo del gioiello moda, accessori e abbigliamento everyday. Un'occasione unica per scoprire le tendenze più hot e i design più innovativi, pronti a ridefinire il total look milanese.
Milano Fashion & Jewels torna in Fiera Milano dal 21 al 23 febbraio 2026 con le nuove proposte del gioiello moda, accessorio e abbigliamento everyday. Un format fluido e contemporaneo che unisce creatività, qualità e business, interpretando il presente del fashion system e anticipandone le prossime evoluzioni. La manifestazione - evento, organizzata da Fiera Milano, è infatti un hub di visione e di mercato che connette brand, retailer e operatori internazionali alla ricerca di collezioni distintive, qualità progettuale e nuove opportunità di sviluppo. Un ecosistema pensato per un retail sempre più selettivo, consapevole e storytelling-driven. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
