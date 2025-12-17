Assolti l'assessore Granelli e i dirigenti comunali nel processo per le morti di due ciclisti a Milano. La pubblica accusa aveva chiesto condanne tra 1 e 1 anno e 4 mesi.

© Iltempo.it - Milano: cicliste morte su ciclabili, assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti (2)

(Adnkronos) - La pm Barbara Benzi aveva chiesto una condanna per Granelli (a processo con due dirigenti) di un anno e 4 mesi per la morte di Veronica D'Incà, mentre nell'udienza dello scorso settembre, il pubblico ministero Mauro Clerici aveva chiesto la condanna a un anno per Granelli (imputato con un terzo dirigente comunale) per la morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia. Dagli accertamenti della Procura, nel caso della morte di Scozia, era stato evidenziato che non c'erano cordoli di protezione per separare la carreggiata dalla ciclabile priva di segnaletica chiare. Ed errori di segnaletica e costruzione erano state sollevate anche per l'incidente non lontano da Piazzale Loreto. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Assolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano

Leggi anche: Cicliste uccise: chieste due condanne per l’assessore milanese Granelli. Per la procura le ciclabili erano irregolari

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Milano: cicliste morte su ciclabili, assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti (2) - La pm Barbara Benzi aveva chiesto una condanna per Granelli (a processo con due dirigenti) di un anno e 4 mesi per la morte di Veronica ... iltempo.it

Cicliste investite a Milano, assolti assessore Granelli e dirigenti - Il Tribunale di Milano ha assolto l'assessore alle Opere pubbliche, cura del territorio, protezione civile del Comune di Milano, Marco Granelli, dall'accusa ... lapresse.it