Milano | cicliste morte su ciclabili assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti 2

Milano: assolti l'assessore Granelli e due dirigenti comunali nel processo per le morti di due cicliste su ciclabili, nonostante la richiesta di condanna da parte della procura. La pm Barbara Benzi aveva chiesto 1 anno e 4 mesi per Granelli e altri imputati, ma il tribunale ha deciso per l'assoluzione.

© Iltempo.it - Milano: cicliste morte su ciclabili, assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti (2) (Adnkronos) - La pm Barbara Benzi aveva chiesto una condanna per Granelli (a processo con due dirigenti) di un anno e 4 mesi per la morte di Veronica D'Incà, mentre nell'udienza dello scorso settembre, il pubblico ministero Mauro Clerici aveva chiesto la condanna a un anno per Granelli (imputato con un terzo dirigente comunale) per la morte, il 20 aprile 2023, di Cristina Scozia. Dagli accertamenti della Procura, nel caso della morte di Scozia, era stato evidenziato che non c'erano cordoli di protezione per separare la carreggiata dalla ciclabile priva di segnaletica chiare. Ed errori di segnaletica e costruzione erano state sollevate anche per l'incidente non lontano da Piazzale Loreto.

Assolto l’assessore Marco Granelli accusato di omicidio stradale per la morte di due cicliste a Milano - Marco Granelli, assessore alla Cura del territorio del Comune di Milano, è stato assolto dall'accusa di omicidio stradale in due diversi processi per due morti sulle ciclabili della città. fanpage.it

Basta morti, a Milano la protesta dei ciclisti protestano Limite a 30 all'ora in città

