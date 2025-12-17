Milano-choc 18enne accoltellato fuori da scuola da 3 egiziani
Un episodio di violenza scuote Milano e provincia. Mercoledì 17 dicembre, un giovane di 18 anni è stato ferito con un coltello fuori da una scuola a Sesto San Giovanni, in un episodio che si aggiunge ad altri recenti episodi di cronaca. La sicurezza nelle zone scolastiche torna al centro del dibattito, mentre le autorità cercano di fare luce su quanto accaduto.
Altro accoltellamento alle porte di Milano. Nella giornata di mercoledì 17 dicembre uno studente di 18 anni è stato accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni. L'aggressione è avvenuta intorno alle 12.45. Portato in codice rosso all'ospedale di Niguarda con una ferita all'addome, non è in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sull'accaduto, sembra che ad aggredire il giovane, di nazionalità egiziana, siano stati tre connazionali, con cui ieri aveva litigato. La violenza è avvenuta in via Saint Denis, dove ha sede il liceo artistico De Nicola. Qui il ragazzo sarebbe stato avvicinato da tre altri coetanei, che lo hanno aggredito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
