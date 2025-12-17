Milano assolto l' assessore Granelli | Il mio pensiero alle due vittime

L'assessore Granelli di Milano è stato assolto in relazione a due incidenti stradali che hanno coinvolto due donne. Dopo la sentenza, ha espresso soddisfazione, sottolineando il suo pensiero rivolto alle vittime. L'articolo fornisce dettagli sull'incidente, il processo e le conseguenze legali della vicenda.

© Lapresse.it - Milano, assolto l'assessore Granelli: "Il mio pensiero alle due vittime" "Sono molto soddisfatto, anche se il mio primo pensiero va alle due donne che sono rimaste vittime di due gravi incidenti stradali e le più di 3.000 persone che ancora nel 2024 sono rimaste vittime di incidenti stradali. Dobbiamo fare di più tutti per la sicurezza stradale perché non ci siano più queste tragedie. Questo è il mio primo pensiero, il pensiero che mi ha accompagnato in tutta questa vicenda mi accompagnerà ancora perché è il nostro lavoro e dobbiamo farlo al massimo". Così l'assessore del comune di Milano, Marco Granelli, commenta la sentenza di assoluzione per l'accusa di omicidio stradale perché il fatto non sussiste.

Morte sulle ciclabili a Milano, doppia assoluzione per l'assessore Granelli - Era finito a processo per presunte irregolarità nella realizzazione di piste ciclabili per due morti in incidenti stradali avvenuti nel ... msn.com

Milano: cicliste morte su ciclabili, assessore Granelli e dirigenti Comuni assolti (2) - La pm Barbara Benzi aveva chiesto una condanna per Granelli (a processo con due dirigenti) di un anno e 4 mesi per la morte di Veronica D'Incà, mentre nell'udienza dello scorso settembre ... iltempo.it

