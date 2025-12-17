milano accordo mm bei 100 mln per investimenti nel servizio idrico

La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha sottoscritto un accordo con MM S. per un finanziamento di 100 milioni di euro destinato a potenziare il servizio idrico a Milano nel periodo 2025-2029. L'iniziativa mira a sostenere interventi strategici per migliorare infrastrutture e qualità del servizio nella città.

Milano, 17 dic. - (Adnkronos) - La Banca europea per gli investimenti (Bei) sostiene con un finanziamento di 100 milioni di euro il piano di investimenti 2025-2029 di MM S.p.A., la società del Comune di Milano che gestisce il servizio idrico integrato per circa 1,4 milioni di residenti, pari a una domanda complessiva di circa 2 milioni di persone, includendo pendolari e visitatori. L'accordo, che cade nel 70esimo anniversario dalla fondazione di MM, è stato annunciato oggi da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei, e da Francesco Mascolo, Amministratore delegato di MM S.p.A. L'operazione, la seconda tra la Bei e MM dopo quella da 70 milioni siglata nel 2016, è sostenuta dalla garanzia InvestEU, il programma di investimenti dell'Unione europea attraverso il quale la Bei ha già attivato oltre 4 miliardi di euro in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

