Milano accordo MM-Bei 100 mln per investimenti nel servizio idrico
La Banca europea per gli investimenti (Bei) ha sottoscritto un accordo con MM S. per un finanziamento di 100 milioni di euro destinato a potenziare il servizio idrico a Milano nel periodo 2025-2029. L'iniziativa mira a sostenere interventi strategici per migliorare infrastrutture e qualità del servizio nella città.
Milano, 17 dic. - (Adnkronos) - La Banca europea per gli investimenti (Bei) sostiene con un finanziamento di 100 milioni di euro il piano di investimenti 2025-2029 di MM S.p.A., la società del Comune di Milano che gestisce il servizio idrico integrato per circa 1,4 milioni di residenti, pari a una domanda complessiva di circa 2 milioni di persone, includendo pendolari e visitatori. L'accordo, che cade nel 70esimo anniversario dalla fondazione di MM, è stato annunciato oggi da Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della Bei, e da Francesco Mascolo, Amministratore delegato di MM S.p.A. L'operazione, la seconda tra la Bei e MM dopo quella da 70 milioni siglata nel 2016, è sostenuta dalla garanzia InvestEU, il programma di investimenti dell'Unione europea attraverso il quale la Bei ha già attivato oltre 4 miliardi di euro in Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Nuovi investimenti sul servizio idrico a Foiano
Leggi anche: Investimenti sul servizio idrico: "Vogliamo offrire servizi migliori ai nostri cittadini"
Nella vita non si può dire sempre di sì pianopianofortepianistacantocantantepublicpiano
Milano, accordo MM-Bei, 100 mln per investimenti nel servizio idrico - La Banca europea per gli investimenti (Bei) sostiene con un finanziamento di 100 milioni di euro il piano di investimenti 2025- msn.com
Social housing, accordo BEI-Investire SGR: 34 milioni per realizzare oltre 200 alloggi a Milano - Le unità abitative verranno ricostruite e assegnate a chi non riesce ad accedere né al ibero mercato né ... lettera43.it
Siamo ormai tutti d’accordo che la quasi totalità dei bambini delle Mazzini non sono di Milano Marittima, ma provengono dalle località limitrofe. Anche perché, se dovessero rimanere aperte con quelli di Milano Marittima, avrebbero già chiuso da più di 15 anni, - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.