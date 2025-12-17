Milano accoltellato in strada | 21enne in gravi condizioni

Un giovane di 21 anni è stato ferito gravemente in una violenta aggressione a Milano. L'uomo di origini nordafricane, senza documenti, non è ancora stato identificato. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella zona, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi della brutale aggressione.

© Ildifforme.it - Milano, accoltellato in strada: 21enne in gravi condizioni Il ragazzo di origini nordafricane non è ancora stato identificato perché non aveva con sé i documenti. Secondo le prime ipotesi sviluppate, il 21enne potrebbe essere rimasto vittima dell'accoltellamento per essere rapinato da 4 aggressori.

Milano, 21enne accoltellato in strada: è in gravi condizioni - MILANO – Un ragazzi di 21 anni è stato accoltellato nella notte tra martedì e mercoledì a Milano nel quartiere Barona. livesicilia.it

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato per strada a Milano Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno trovato il ragazzo in fin di vita sull'asfalto e lo hanno trasportato in codice rosso - facebook.com facebook

