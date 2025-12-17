Milano accoltellato in strada | 21enne in gravi condizioni

Un giovane di 21 anni è stato ferito gravemente in una violenta aggressione a Milano. L'uomo di origini nordafricane, senza documenti, non è ancora stato identificato. L'incidente ha suscitato preoccupazione nella zona, mentre le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto per chiarire i motivi della brutale aggressione.

Il ragazzo di origini nordafricane non è ancora stato identificato perché non aveva con sé i documenti. Secondo le prime ipotesi sviluppate, il 21enne potrebbe essere rimasto vittima dell'accoltellamento per essere rapinato da 4 aggressori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

