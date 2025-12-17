Milano accoltellato davanti a scuola 18enne | è grave

Un ragazzo di 18 anni è stato ferito gravemente durante un’aggressione davanti a una scuola a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. L’intervento tempestivo del 118 ha consentito di trasportarlo in ospedale in codice rosso. La vicenda desta preoccupazione e solleva interrogativi sulla sicurezza negli ambienti scolastici e nelle zone limitrofe. Le indagini sono in corso per chiarire quanto accaduto.

© Lapresse.it - Milano, accoltellato davanti a scuola 18enne: è grave Un 18enne è stato accoltellato fuori da una scuola a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Il giovane è stato subito soccorso dal 118 Areu, ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, che sono al lavoro per ricostruire il fatto accaduto in via Saint Denis. Secondo le prime informazioni, sembra che ad accoltellare il 18enne siano stati dei coetanei. E' il secondo accoltellamento a Milano in poche ore. La notte scorsa un uomo di origine nordafricana è stato accoltellato in via Ovada, nel quartiere Barona, nella periferia sud-ovest del capoluogo lombardo.

Sesto San Giovanni, studente 18enne aggredito all'uscita da scuola: accoltellato da tre coetanei - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d'urgenza al Niguarda.

