Milano 21enne accoltellato per rapina | è gravissimo

Un giovane di 21 anni è stato accoltellato gravemente a Milano durante una rapina, mentre quattro aggressori gli hanno rubato soldi e telefono. L'episodio si è concluso con il ragazzo lasciato sull'asfalto, in condizioni critiche. La vicenda ha suscitato preoccupazione nella comunità, mentre le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili.

© Imolaoggi.it - Milano, 21enne accoltellato per rapina: è gravissimo Contro di lui si sarebbero avventati in quattro, che gli hanno portato via soldi e telefono e lo hanno colpito lasciandolo poi sull'asfalto.

Milano, 21enne accoltellato per strada: è grave - Un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato per strada a Milano nella notte tra tra martedì 16 e mercoledì 17 dicembre. tpi.it

È accaduto tra via Nullo e via Milano in città: emesso nei confronti del 21enne un ordine di allontanamento dal territorio nazionale - facebook.com facebook

