Milan senza bomber E convoca Ibra jr
Il Milan senza un attaccante di ruolo si affida a una scelta particolare: convocato Maximilian Ibrahimovic, il giovane figlio di Zlatan, per coprire le assenze dei titolari. Partito ieri per Riad, il 19enne si unisce alla squadra di Allegri, rappresentando un'opzione in più in un momento di emergenza.
C’è un altro Ibrahimovic in viaggio con il Milan, partito ieri pomeriggio per Riad. Si tratta di Maximilian, giovanissimo attaccante, 19 anni, figlio di Zlatan, nei ranghi di Milan futuro e convocato da Allegri per allargare la rosa ridotta per via dei due assenti, Gabbia e Gimenez. Il difensore è rimasto a Milanello per completare il ciclo delle cure dopo la distorsione al ginocchio sinistro rimediata col Sassuolo mentre il centravanti messicano - che continua ad avvertire dolore quando calza gli scarpini - sta decidendo per un intervento chirurgico da effettuare in Olanda che lo terrebbe fermo almeno per un paio di mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
