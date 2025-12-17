Milan panchina o campo per Leao contro il Napoli | le ultime

Il Milan si avvicina alla sfida contro il Napoli con alcune incognite, tra cui il recupero di Leao, tornato in dubbio dopo l'infortunio agli adduttori che lo ha tenuto fuori contro il Sassuolo. La sua presenza in campo o in panchina potrebbe fare la differenza in un match fondamentale per la classifica. Restano da capire le sue reali condizioni e le decisioni dello staff tecnico.

Il Milan si prepara per la sfida contro il Napoli: dubbi su Leao, ritornato da un infortunio. Ecco le ultime sulle sue condizioni Leao si è infortunato nel match contro il Torino e ha saltato la sfida contro il Sassuolo per un problema agli adduttori. Le condizioni dell’attaccante portoghese hanno allarmato sin da subito lo staff tecnico del Milan, specialmente per la trasferta in Arabia. Rafa Leao (ANSA) Calciomercato.it Il numero 10 rossonero è partito con la squadra, ma nessuno vuole rischiare di mandarlo in campo con la possibilità che possa infortunarsi nuovamente allo stesso punto. E infatti, in conferenza stampa Allegri è andato piuttosto cauto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

MILAN - Allenamento in vista del Napoli: in gruppo Fofana, personalizzato per Leao - A poco più di 24 ore dalla sfida contro gli azzurri, Rafa Leao si è allenato a parte, svolgendo una seduta pe ... napolimagazine.com