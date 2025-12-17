Milan operazione per Giménez | quanto può stare fermo e la duplice volontà del ‘Bebote’
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, si sottoporrà a un'operazione alla caviglia a causa di un infortunio di lunga data. La scelta chirurgica indica un periodo di inattività prolungato, influenzando i piani dell'attaccante e la rosa rossonera. Ecco le ultime novità sulla situazione e le possibili ripercussioni.
Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha optato per l'operazione alla caviglia che lo tormenta da tempo e starà fermo a lungo. Novità attese sul fronte mercato: non è detto che il 'Bebote' resti in rossonero a gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
