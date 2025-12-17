Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, si sottoporrà a un'operazione alla caviglia a causa di un infortunio di lunga data. La scelta chirurgica indica un periodo di inattività prolungato, influenzando i piani dell'attaccante e la rosa rossonera. Ecco le ultime novità sulla situazione e le possibili ripercussioni.

© Pianetamilan.it - Milan, operazione per Giménez: quanto può stare fermo e la duplice volontà del ‘Bebote’

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha optato per l'operazione alla caviglia che lo tormenta da tempo e starà fermo a lungo. Novità attese sul fronte mercato: non è detto che il 'Bebote' resti in rossonero a gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Leggi anche: Milan, Giménez si opera: decisione presa. Ecco quanto starà fermo. Ma a gennaio …

Leggi anche: Infortunio Pulisic, altra tegola per Allegri: ufficiali le condizioni dell’attaccante del Milan, l’esito degli esami e quanto dovrà stare fuori

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Infortunio Gimenez, Milan in ansia per il suo attaccante: in caso di operazione il giocatore resterà ai box per diversi mesi. Le ultime - Con l’operazione resterà out almeno 3 mesi L’infortunio di Gimenez continua a tenere in apprensione il Milan e ... calcionews24.com