Milan offerta ufficiale per Füllkrug Ma in Germania dicono | Ecco cosa chiede il West Ham

Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale al West Ham per l'acquisto di Niclas Füllkrug durante la sessione invernale di calciomercato. Secondo Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', la trattativa è in corso, mentre in Germania emergono dettagli sulle richieste del West Ham per il trasferimento dell'attaccante tedesco.

Secondo Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', il Milan avrebbe sottoposto al West Ham la prima offerta ufficiale per prelevare Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

