Milan offerta ufficiale per Füllkrug Ma in Germania dicono | Ecco cosa chiede il West Ham
Il Milan ha presentato un'offerta ufficiale al West Ham per l'acquisto di Niclas Füllkrug durante la sessione invernale di calciomercato. Secondo Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', la trattativa è in corso, mentre in Germania emergono dettagli sulle richieste del West Ham per il trasferimento dell'attaccante tedesco.
Secondo Florian Plettenberg di 'Sky Sport Deutschland', il Milan avrebbe sottoposto al West Ham la prima offerta ufficiale per prelevare Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993, nell'imminente sessione invernale di calciomercato. Il punto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
MERCATO Milan RUMORS e Acquisti Confermati Pt 2
Dalla Germania, offerta ufficiale del Milan al West Ham per Fullkrug: la situazione - Il Milan ha avanzato l'offerta al West Ham per l'acquisto di Niclas Fullkrug: questa è l'indiscrezione di questa mattina del collega di Sky Sport DE
Secondo la valutazione di Calcio&Finanza l'offerta non sarebbe congrua Il confronto con il Milan - facebook.com facebook
Milan, Igli Tare pronto a bloccare Niclas Füllkrug per l'attacco. Presto nuovi contatti tra le parti. L'Atletico Madrid ascolterà offerte per Giacomo Raspadori.
