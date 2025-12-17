Milan Modric resta centrale ma ora serve gestione
Luka Modric rimane un elemento fondamentale del Milan, rappresentando il cuore del centrocampo e un punto di riferimento per tutta la squadra. La sua presenza garantisce stabilità e qualità, ma ora si rende necessaria una gestione oculata per mantenere al meglio il suo contributo. Il ruolo del croato si conferma centrale nel progetto dei rossoneri.
Non esiste un Milan senza Luka Modric. Almeno finora. La squadra di Massimiliano Allegri si è retta sulla regia del campione croato, punto di equilibrio e riferimento costante in mezzo al campo. Una presenza continua, quasi totale, che ha garantito qualità e ordine. Ma che ora presenta il conto. Nelle ultime uscite, anche Modric è apparso meno brillante, meno preciso del solito. Qualche pallone perso, qualche scelta ritardata. Dettagli, certo, ma sufficienti a raccontare una stanchezza fisiologica, inevitabile alla soglia dei quarant’anni e dopo una carriera vissuta sempre ad altissima intensità. 🔗 Leggi su Como1907news.com
