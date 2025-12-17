Maignan, portiere del Milan, ha commentato il suo stato di forma alla vigilia di Napoli-Milan, sottolineando di sentirsi bene ma evitando di fare paragoni con la stagione dello Scudetto. In un’intervista a 'SportMediaset', il francese ha condiviso le sue impressioni in vista di una sfida importante, mantenendo il focus sulla determinazione e sulla voglia di aiutare il suo team.

Milan, Maignan: "Sto bene ma non posso fare paragoni con la stagione dello Scudetto"

Il portiere rossonero Mike Maignan è stato intervistato da 'SportMediaset' alla vigilia di Napoli-Milan. Tra i tanti argomenti, anche il suo stato di forma. Ecco le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

