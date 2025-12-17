Milan Leao non recupera per il Napoli Vlahovic per giugno è una possibilità Fullkrug a gennaio una certezza

Le ultime sul Milan di Allegri: Rafa Leao resta in dubbio per il match contro il Napoli, mentre si aprono nuovi scenari di mercato. Vlahovic potrebbe arrivare già a giugno, mentre Fullkrug si conferma una certezza per gennaio. Ecco le principali notizie di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, sul club rossonero e le sue strategie di mercato.

Milan, Leao non recupera per il Napoli. Vlahovic per giugno è una possibilità, Fullkrug a gennaio una certezza

Le top news della giornata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime sulle condizioni di Rafa Leao in vista del Napoli e le novità di giornata sul calciomercato rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

