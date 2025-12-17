Milan Leao non recupera per il Napoli Vlahovic per giugno è una possibilità Fullkrug a gennaio una certezza
Le ultime sul Milan di Allegri: Rafa Leao resta in dubbio per il match contro il Napoli, mentre si aprono nuovi scenari di mercato. Vlahovic potrebbe arrivare già a giugno, mentre Fullkrug si conferma una certezza per gennaio. Ecco le principali notizie di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, sul club rossonero e le sue strategie di mercato.
Le top news della giornata di oggi, mercoledì 17 dicembre 2025, del Milan di Massimiliano Allegri: le ultime sulle condizioni di Rafa Leao in vista del Napoli e le novità di giornata sul calciomercato rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan-Napoli, le probabili formazioni: Leao dalla panchina, Rrahmani recupera?
Leggi anche: Supercoppa Italiana, Leao non recupera per Napoli-Milan: niente allenamento in gruppo per il portoghese
Milan, buone notizie dopo la risonanza di Leao; Infortunio Leao, l'esito degli esami: quando torna l'attaccante del Milan? Condizioni, tempi di recupero, quante e quali partite salta; Infortunio Leao: le sue condizioni, quando può rientrare e i tempi di recupero; Milan, Allegri annuncia il grande ritorno: «Leao contro il Napoli ci sarà».
Non solo Leao: Allegri recupera anche Fofana per il Napoli - Ultimissime da casa Milan, con i rossoneri che recuperano pedine importanti in vista della sfdia al Napoli. tuttonapoli.net
Ultime Milan: Allegri recupera Fofana, restano i dubbi su Leao - Milan a Riyad per la Supercoppa: viaggio, assenze pesanti, recuperi decisivi e un’attesa carica di tensione. notiziemilan.it
Milan, Leao a un passo dal forfait: verso la tribuna col Napoli - Non arrivano buone notizie sul fronte Rafael Leao in casa del Milan, in vista della sfida in semifinale di Supercoppa Italiana prevista domani alle 20 contro il Napoli. tuttonapoli.net
LEAO TUTTI parte in contropiede 7 calciatori del Napoli
PROBABILE FORMAZIONE - Verso Napoli-Milan: Leao verso il forfait, De Winter titolare x.com
#Milan, #Gimenez: scelta presa. #Leao giocherà #Maignan e il futuro. #Fullkrug, offerta pronta, ma ... - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.