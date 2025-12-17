Milan l’attaccante sarà Füllkrug | non è il 9 dei sogni ma l’unica scelta possibile perché …
Il Milan si prepara a rinforzare l’attacco con l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 del West Ham. Non è la prima scelta dei sogni, ma rappresenta l’unica opzione percorribile per rafforzare la rosa durante la sessione invernale di calciomercato.
Niclas Füllkrug, classe 1993, esperto attaccante tedesco del West Ham, dovrebbe arrivare al Milan nella sessione invernale di calciomercato. Le motivazioni per cui il Diavolo ha puntato sull'ex Borussia Dortmund per gennaio sono molto semplici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Juve Milan, le primissime indicazioni su quello che sarà l’attaccante titolare del big match: Tudor ha già una preferenza? Gli aggiornamenti sulla possibile formazione
Leggi anche: Thuram Inter, l’attaccante ci sarà in Champions? Le ultimissime sul francese e la possibile scelta di Chivu contro il Kairat Almaty
Torino-Milan 2-3 gol e highlights Serie A
DECISIONE CRUCIALE PER GIMENEZ! Secondo ESPNmx, l'attaccante Milan valuta l'operazione alla caviglia per non perdere il treno della Nazionale e il Mondiale. #Gimenez #Milan #ESPNmx #Mondiale #Infortuni #Calciomercato - facebook.com facebook
. @acmilan, nuovo attaccante dal #mercato: un ex interista subito alla corte di #Allegri - #Calciomercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #transfers x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.