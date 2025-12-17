Milan l’attaccante sarà Füllkrug | non è il 9 dei sogni ma l’unica scelta possibile perché …

Il Milan si prepara a rinforzare l’attacco con l’arrivo di Niclas Füllkrug, attaccante tedesco classe 1993 del West Ham. Non è la prima scelta dei sogni, ma rappresenta l’unica opzione percorribile per rafforzare la rosa durante la sessione invernale di calciomercato.

Niclas Füllkrug, classe 1993, esperto attaccante tedesco del West Ham, dovrebbe arrivare al Milan nella sessione invernale di calciomercato. Le motivazioni per cui il Diavolo ha puntato sull'ex Borussia Dortmund per gennaio sono molto semplici. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

