Il Milan si prepara a rafforzare l’attacco a gennaio con l’obiettivo di risolvere le criticità offensive. La pista che porta a Fullkrug dalla Premier si configura come una possibilità concreta, in un contesto di emergenza causato dagli infortuni e dalla necessità di trovare soluzioni rapide e efficaci per migliorare la produzione offensiva della squadra.

© Como1907news.com - Milan, idea Fullkrug per gennaio: pista concreta dalla Premier

Il Milan guarda avanti e lo fa con urgenza. L’emergenza offensiva, acuita dagli infortuni e da una struttura che fatica a garantire continuità sotto porta, spinge la dirigenza a muoversi in anticipo. Tra i nomi valutati con maggiore concretezza c’è Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham oggi fuori dal cuore del progetto tecnico inglese. Secondo quanto filtra, il club rossonero ha impostato il lavoro per farsi trovare pronto all’apertura del mercato invernale, individuando nel tedesco una soluzione immediata e funzionale. Un’opportunità che nasce dalla Premier. L’idea prende forma da una constatazione semplice: Fullkrug gioca poco. 🔗 Leggi su Como1907news.com

Leggi anche: Gabriel Jesus Juve, pazza idea dalla Premier League! L’Arsenal apre alla cessione a gennaio, serve questa offerta: cifre e dettagli

Leggi anche: Nuovo ds Juve, spunta una nuova opzione direttamente dalla Premier League: può diventare un’idea concreta. Il profilo

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Milan, spunta Füllkrug Nuova idea per gennaio ecco come può arrivare

Fullkrug per sei mesi, poi il grande colpo: è tutto pronto in casa Milan - Il Milan potrebbe ingaggiare Niclas Fullkrug dal West Ham e poi piazzare un grande colpo in attacco nel mercato estivo: le ultime news. milanlive.it