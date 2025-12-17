Milan idea Fullkrug per gennaio | pista concreta dalla Premier
Il Milan si prepara a rafforzare l’attacco a gennaio con l’obiettivo di risolvere le criticità offensive. La pista che porta a Fullkrug dalla Premier si configura come una possibilità concreta, in un contesto di emergenza causato dagli infortuni e dalla necessità di trovare soluzioni rapide e efficaci per migliorare la produzione offensiva della squadra.
Il Milan guarda avanti e lo fa con urgenza. L’emergenza offensiva, acuita dagli infortuni e da una struttura che fatica a garantire continuità sotto porta, spinge la dirigenza a muoversi in anticipo. Tra i nomi valutati con maggiore concretezza c’è Niclas Fullkrug, centravanti del West Ham oggi fuori dal cuore del progetto tecnico inglese. Secondo quanto filtra, il club rossonero ha impostato il lavoro per farsi trovare pronto all’apertura del mercato invernale, individuando nel tedesco una soluzione immediata e funzionale. Un’opportunità che nasce dalla Premier. L’idea prende forma da una constatazione semplice: Fullkrug gioca poco. 🔗 Leggi su Como1907news.com
