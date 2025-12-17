Milan Giménez si opera | decisione presa Ecco quanto starà fermo Ma a gennaio …

Santiago Giménez, attaccante del Milan, si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia, decidendo di affrontare un lungo periodo di stop. La decisione è stata presa dopo mesi di problemi fisici, e il calciatore sarà assente dai campi fino a gennaio. Ecco i dettagli sulla sua condizione e i tempi previsti di recupero.

Santiago Giménez, attaccante messicano classe 2001 del Milan, ha optato per l'operazione alla caviglia che lo tormenta da tempo e starà fermo a lungo. Novità attese sul fronte mercato: non è detto che il 'Bebote' resti in rossonero a gennaio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

