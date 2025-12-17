Milan Fullkrug è la scelta per l’attacco | strategia e tempi dell’affare

Il Milan accelera sul mercato per rinforzare l’attacco, affrontando l’emergenza offensiva. Dopo aver valutato diverse opzioni, la scelta definitiva è ricaduta su Niclas Fullkrug, come soluzione temporanea all’assenza di Santiago Gimenez. L’operazione si sta delineando rapidamente, con tempi stretti per concludere l’accordo e garantire a Pioli una rosa più completa.

Il Milan ha preso una decisione netta. L’emergenza offensiva impone scelte rapide e, nelle ultime ore, la direzione è diventata chiara: Niclas Fullkrug è il nome individuato per tamponare l’assenza di Santiago Gimenez. Il centravanti messicano si sottoporrà infatti a un’ operazione di pulitura ossea, un intervento che non coinvolgerà né legamenti né cartilagine, fortunatamente integri. La decisione è maturata dopo il consulto con il professor Gino Kerkhoffs, specialista di riferimento per questo tipo di infortuni. Lo stop previsto oscilla tra le sei e le otto settimane, un’assenza che il Milan non può permettersi di affrontare senza correttivi immediati. 🔗 Leggi su Milanzone.it

