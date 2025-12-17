Milan ecco quando arriva Fullkrug a Milano! Supercoppa Italiana ecco cosa insegna la storia rossonera…
Milan si prepara ad accogliere Fullkrug in vista della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. L’attaccante tedesco, protagonista di grandi ambizioni, potrebbe presto unirsi ai rossoneri, portando nuova linfa alla squadra di Pioli. Ecco le ultime novità e le tempistiche previste per il suo arrivo a Milano, mentre i tifosi sognano già un futuro di successi sotto il cielo della città.
Manca poco a Napoli-Milan, semifinale della Supercoppa Italiana. Fullkrug, ci siamo: ecco quando potrebbe arrivare a Milano l'attaccante tedesco. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Supercoppa Italiana, ecco quando si recupereranno le partite di Milan, Inter, Napoli e Bologna
Leggi anche: Basket, nel weekend arriva la Supercoppa Italiana. Virtus Bologna, Olimpia Milano, Trento e Brescia si contendono il trofeo
Non solo Zirkzee: Milan, spunta il nome di Fullkrug. A gennaio può arrivare così; Il Milan stringe per Fullkrug, accordo vicino con il West Ham; Milan, c'è l'intesa con Füllkrug: Tare lo ha bloccato, possibile operazione per Gimenez; Milan: Fullkrug ha due proposte dalla Germania, ma lui vuole l'Italia.
Milan, arriva Fullkrug: accelerata improvvisa, ecco quando sarà a disposizione! - Fullkrug al Milan a gennaio: ora arriva la conferma totale sull'imminente assalto rossonero. fantamaster.it
Fullkrug per sei mesi, poi il grande colpo: è tutto pronto in casa Milan - Il Milan potrebbe ingaggiare Niclas Fullkrug dal West Ham e poi piazzare un grande colpo in attacco nel mercato estivo: le ultime news. milanlive.it
Fullkrug ad un passo dal Milan: arriva subito, affare alla Kyle Walker - I rossoneri sono pronti a chiudere il colpo Fullkrug: un'operazione che somiglia molto a quella di un anno fa per Walker col City ... milanlive.it
Arriva l'annuncio. Fatta l'offerta. Fullkrug ha bloccato le trattative. Ora è ufficiale Gimenez
CI SARA' LEAO Arriva la scelta definitiva in vista di Napoli-Milan - facebook.com facebook
A San Siro arriva il Sassuolo: il Milan vuole cambiare la tendenza con le neopromosse x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.