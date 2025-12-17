Milan Allegri | Napoli? Partita bella e complicata con l’obiettivo di giocare la Finale di Supercoppa lunedì

Milan e Napoli si preparano ad affrontarsi nella semifinale di Supercoppa italiana, con obiettivi ben diversi. I rossoneri, desiderosi di difendere il titolo, si trovano di fronte a un avversario agguerrito, deciso a riscattarsi dopo una sconfitta in campionato. La sfida si preannuncia emozionante, con entrambe le formazioni determinate a conquistare l'accesso alla finale e a lasciare il segno in questa importante competizione.

Siamo giunti alla vigilia della gara di semifinale della Supercoppa italiana tra il Milan, pronto a difendere il trofeo vinto lo scorso gennaio, ed il Napoli voglioso di rifarsi dopo l’inopinata sconfitta in campionato contro l’Udinese. L’impegno in Semifinale -come riporta il sito acmilan.com – è difficile, contro il Napoli campione d’Italia in carica. Una sfida che è stata introdotta nella conferenza stampa del giorno prima, da Riyadh, da Massimiliano Allegri. Queste le sue parole: L’APPUNTAMENTO CON IL NAPOLI “Domani è una partita secca, con l’obiettivo di arrivare a giocare la Finale lunedì. 🔗 Leggi su Parlami.eu

